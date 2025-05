Palermo, Blin salta la Carrarese: in ottica playoff, occhio ai quattro diffidati

Alexis Blin non sarà disponibile per l’ultima partita della stagione. Il centrocampista del Palermo era diffidato ed è stato ammonito durante la gara vinta col Frosinone; scatterà quindi la squalifica.

Blin sarà regolarmente in campo per i playoff ma proprio in ottica degli spareggi bisogna fare attenzione agli altri diffidati. Rimangono ‘a rischio’ Magnani, Gomes, Nikolaou e Lund: in caso di un’ammonizione durante la gara con la Carrarese, salterebbero la prima sfida dei playoff.

Cosa dice il regolamento

Se uno dei diffidati venisse ammonito nell’ultima gara della regular season, salterebbe per squalifica la prima gara dei playoff. Poi agli spareggi si ripartirebbe da zero, la situazione relativa alle diffide dei giocatori verrebbe totalmente azzerata.





Ai playoff si entra in diffida già al primo cartellino giallo e la squalifica sarà automatica dopo il secondo.

