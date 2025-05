Dionisi: “Ora puntiamo al massimo. Il clima? Le decisioni verranno prese a fine stagione”

La serata “perfetta” per il Palermo che vince 2-0 (in un clima surreale per la presenza delle contestazioni) grazie alle reti del proprio capitano, senza concedere quasi nulla al Frosinone. Nel post gara Alessio Dionisi ha parlato di “una grandissima risposta, non scontata”.

“Non è una situazione meritata: vogliamo trasformare questi fischi in qualcosa di positivo. Sono d’accordo con il direttore Osti, soprattutto su Vasic. Non è la prima volta che i ragazzi vengono fischiati”.

Dionisi prosegue sulla situazione del centrocampista. “Ho chiesto a Vasic se volesse entrare: faccio quello che serve per la squadra e serviva corsa. Sono convinto che questa esperienza gli servirà. A fine partita era triste, i ragazzi gli sono vicini. Ci mancherebbe altro”. Poi, risponde su Brunori. “Basta parlare dei singoli: grandissima partita della squadra”.





“Il minimo l’abbiamo raggiunto, adesso abbiamo delle possibilità per il massimo. E per la prima volta – speriamo non l’ultima – abbiamo fatto gol all’inizio del secondo tempo. Abbiamo squadre davanti che in 37 partite hanno fatto meglio di noi ma dobbiamo crederci. Diakité? Aveva i crampi”.

Rimane un certo rammarico. “Potevamo essere più su in classifica, ma anche più giù: con la Cremonese è stata una grande batosta. Raggiungere i playoff con una partita d’anticipo è bene, adesso dobbiamo giocare contro la Carrarese che, nonostante sia salva, ci metterà in difficoltà. Speriamo per il clima, le decisioni verranno prese a fine stagione“.

“Foto? Sono sincero, non l’ho vista. Ho visto gli striscioni e mi spiace. Nella foto sono venuto bene o male? Neanche i migliori piacciono a tutti e neanche i migliori sbagliano mai. Andiamo avanti, non era scontato raggiungere questo obiettivo. Non ci dobbiamo sentire secondi a nessuno”, ha concluso.

