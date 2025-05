Osti: “Raggiunto l’obiettivo minimo, ma ai playoff assurdo remare contro. Su Vasic…”

“Prima vorrei parlare della squadra. E’ stata vigile per tutti e 95 i minuti. Rispetto alle ultime partite giocate in casa ha mantenuto la concentrazione, faccio i complimenti ai ragazzi e al mister: è stato raggiunto l’obiettivo minimo. Speriamo di migliorare la nostra posizione martedì”.

E’ il direttore sportivo Osti a esprimere il suo pensiero dopo la vittoria del Palermo col Frosinone. Il ds ha voluto prendere la parola prima del tecnico Dionisi e ha fatto il punto su determinate situazioni, tra cui il clima di contestazione .”E’ anche per colpa nostra, spero che nella prossima partita il pubblico potrà tornare dalla nostra parte. Anche perché i playoff sono una posta in palio troppo alta per remare contro. L’unica cosa che mi è dispiaciuta è l’accanimento contro Vasic, è un patrimonio della società che non merita quanto successo”.

Poi il parere sull’allenatore. “Mi sembra che la contestazione nei suoi confronti ci sia da un po’ di tempo. Difficile allenare in queste condizioni, essere lucidi anche nei cambi. Quando va riconosciuto qualche merito come stasera, è giusto farlo. Dopo la partita ci si dà un cinque e ci si abbraccia”.





“Preferisco generalmente parlare non a caldo: magari non si è lucidi nelle valutazioni e nei giudizi. Con Gardini parlerò da domani se ne avrà voglia, con lui ho un rapporto di amicizia da anni. Oggi abbiamo raggiunto un risultato, anche se ripeto è quello minimo. Adesso si apre un nuovo mini campionato dove diremo la nostra”.

