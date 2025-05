Bianco: “Abbiamo fatto di più del Palermo, loro due occasioni e due gol”

Paolo Bianco, allenatore del Frosinone, commenta in sala stampa la sconfitta contro il Palermo che ‘inguaia’ la sua squadra.

“La chiave per salvarci è crederci, abbiamo delle chance. Sembra strano ma due mesi e mezzo fa avremmo messo la firma per i playout. Oggi faccio fatica a rimproverare qualcosa ai ragazzi, negli unici due tiri in porta abbiamo preso gol“.

“Perché non ha giocato Lucioni? Volevamo fare una partita più aggressiva, lui avrebbe avuto bisogno di una situazione tattica diversa, per caratteristiche non era la sua gara ideale. La squadra ha fatto una buona prestazione, quando abbiamo centrato la porta hanno annullato il gol per un fuorigioco millimetrico e per un fallo su portiere”.





“Oggi saremmo ai playout, ma manca una gara, vediamo di fare risultato e poi vediamo cosa fanno le altre squadre. Se ci saranno i playout li faremo con grande attenzione e con l’obiettivo di rimanere in categoria, lo meritano la gente, i ragazzi e il presidente”.

“Il Palermo giocava davanti al proprio pubblico, ma ce l’aveva contro. I loro giocatori hanno tirato fuori l’orgoglio, noi abbiamo fatto di più del Palermo, loro due occasioni e due gol. Non siamo riusciti a fare il tiro giusto, bisogna ripartire con fiducia, la squadra ha dimostrato che c’è ed è in salute”.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH