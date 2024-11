Palermo, appeso allo stadio il primo striscione contro il City Group / FOTO

Il primo striscione apertamente contro il City Group è stato appeso allo stadio “Renzo Barbera”. Non è un momento facile per il Palermo e il pareggio contro la Sampdoria non ha fatto altro che aumentare il malcontento della tifoseria, testimoniato dal messaggio degli Ultras Curva Sud.

Le parole utilizzate dal gruppo organizzato di tifosi sono chiarissime: “City Group, squadra senza palle e dirigenti incompetenti: la vostra ‘programmazione’ offende la nostra passione“. Lo striscione è stato rimosso dopo qualche ora ma è rimasto per terra su viale del Fante, non più visibile, come si può vedere dalle foto.

Il malcontento si avverte già da qualche settimana, ma è cresciuto dopo il pareggio contro la Sampdoria. Gli oltre 20mila del “Barbera” hanno fischiato – sempre in modo civile – la squadra, ma questo striscione è il primo atto di protesta diretta contro la proprietà.





