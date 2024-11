Calciomercato, cambiano le date della sessione invernale

Sono state rese note le date ufficiali della sessione invernale di calciomercato per la stagione 2024/2025. Dopo le ultime gare previste a dicembre, le squadre avranno la possibilità di intervenire sulle proprie rose per apportare miglioramenti o colmare eventuali carenze emerse nella prima parte di stagione.

Il mercato invernale inizierà il 2 gennaio e terminerà alla mezzanotte del 3 febbraio. Si tratterà di circa un mese in cui i club potranno portare a termine operazioni in entrata e in uscita, con l’obiettivo di rafforzare le squadre e prepararsi al meglio per la fase decisiva della stagione.

Una novità di quest’anno riguarda il calendario: rispetto al passato, ci sarà una giornata di campionato in più prima che il calciomercato chiuda. Questo elemento potrebbe incidere sulle strategie delle società, offrendo un margine maggiore per valutare le necessità effettive e completare le trattative.





