Catania, Faggiano: “Il blackout estivo? Non ce lo aspettavamo”

Il direttore sportivo del Catania, Daniele Faggiano, durante un’intervista rilasciata a Globus Television, ha affrontato diversi temi legati alla stagione in corso. Il dirigente ha parlato del momento difficile vissuto dal club durante il mese di agosto, con le problematiche relative al deposito delle fideiussioni che hanno rallentato le operazioni di mercato.

“Il blackout estivo? Non ce lo aspettavamo – spiega Faggiano – ma penso che sia stato un episodio isolato. In quel periodo, alcuni avrebbero potuto decidere di andare via, me compreso, così come Toscano o altri, ma alla fine abbiamo scelto di restare. Grella è stato un punto di riferimento importante, dandoci la motivazione giusta per andare avanti”

Faggiano ha anche parlato della prossima sfida in campionato contro la Cavese, commentando anche la situazioni infortunati: “É improbabile che qualcuno rientri per la partita di domenica, ma a breve avremo quasi tutta la rosa a disposizione, tranne Di Tacchio che tornerà a gennaio”.





