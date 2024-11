Spolli: “Palermo? La scelta di lasciare Brunori in panchina non si capisce. Sul Catania…”

“La scelta di lasciare Brunori in panchina non si capisce, però magari ci sono motivi che da fuori è difficile capire”. Lo dice l’ex Catania Nicolas Spolli, intervistato da Tuttomercatoweb su vari temi, tra cui il Palermo.

L’ex difensore, ora talent scout, analizza la situazione del capitano. “Il Palermo ha comprato Le Douaron per quasi cinque milioni e quindi magari valorizzare l’investimento. Ma Brunori in B è una certezza”, spiega.

Poi, il Catania. “Daniele Faggiano è un direttore sportivo che rappresenta una certezza. È un valore aggiunto. La squadra è costruita bene. Però il girone C non è facile. Anche se il Benevento va forte non è detta l’ultima parola. La proprietà è forte, andranno a ritoccare qualcosa. La classifica è corta”.