Messina ai playout, Gelli: “Foggia? Sarà una gara diversa. C’è entusiasmo”

Il Messina batte la Juventus U23 e si regala una chance per la salvezza. Ai playout i peloritani sfideranno il Foggia, superato all’ultima giornata dalla Casertana grazie al pareggio dei pugliesi contro il Picerno e alla vittoria dei campani sul campo del Trapani. A commentare la prestazione dei giallorossi è stato il difensore centrale Jacopo Gelli.

“È stata una bella partita, caratterizzata da grandi emozioni di fronte ad un grande pubblico. Quando ti giochi così tanto come in questa partita il secondo tempo è sempre più difficile. Mantenere il vantaggio non è facile, devi avere capacità. Lo abbiamo fatto, loro non hanno avuto altre chance dopo il 2-1”.

Poi ha concluso: “Foggia? Non ci aspettiamo una partita come quella in campionato, sarà totalmente diversa. La prima è in casa con il nostro pubblico, soltanto dopo penseremo al ritorno. Giocarla subito sarebbe stato bello perché ora c’è entusiasmo ma è importante anche il riposo dopo un tour de force. Ci fermiamo un attimo e poi riattaccheremo la spina”.





