Pescara ai playoff, Baldini: “Sono felice perché stavolta ci sarà il Var”

Il Pescara supera il Campobasso con un netto 3 a 0 e consolida il quarto posto in classifica. Grazie a questo piazzamento, gli abruzzesi salteranno il primo turno dei playoff, iniziando la corsa verso la Serie B direttamente dal secondo turno. Al termine della sfida contro i molisani, il tecnico Baldini si è soffermato, tra le altre cose, sul possibile incrocio con il Pineto che, battendo la Pianese, potrebbe diventare la prossima avversaria dei ‘delfini’.

“Io non sono superstizioso. Al Pineto vanno fatti i complimenti per l’obiettivo raggiunto e perché ci hanno battuti. Sono però felice perché stavolta ci sarà il VAR – ha detto -. Non faccio il tifo per nessuno, ma se dovessi incontrare una squadra mi piacerebbe trovare il Pineto perché sarebbe bello fare un derby, riportare gente allo stadio e far vedere che siamo capaci di poterli battere. Avranno finito il bonus? Vedremo“.

Baldini si è poi detto contento della vittoria e del quarto posto ottenuto. “Sono molto felice perché i ragazzi hanno mantenuto la testa sull’obiettivo: dovevamo cercare di difendere il nostro quarto posto e l’unica maniera per farlo era portare a casa i tre punti”.





