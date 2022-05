MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Francesco De Rose sarà squalificato per Entella – Palermo. Il capitano rosanero, infatti, era diffidato, è stato ammonito nella gara di ritorno contro la Triestina e il Giudice Sportivo l’ha sanzionato con una giornata di stop. Baldini, quindi, deve scegliere chi far giocare al posto di un calciatore insostituibile.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, sottolinea l’importanza di De Rose negli equilibri del Palermo. Tatticamente avrà pure delle alternative, ma in termini caratteriali è pressoché insostituibile. Da gennaio in poi, le uniche occasioni in cui si è rinunciato a De Rose sono state per squalifiche (in casa con la Fidelis Andria) o per scelte tecniche rinnegate nel giro di pochi minuti (a Foggia, con il suo inserimento già nel primo tempo).

Per sostituire il capitano, ci sono due giocatori in corsa e il ballottaggio è apertissimo. Damiani potrebbe essere scelto per dare geometrie al centrocampo, ma il ragazzo non è mai riuscito a prendere in mano la squadra come ci si aspettava. Poi c’è Odjer, che garantirebbe più equilibrio e fisicità in una zona cruciale del campo, ma anche lui ha avuto diversi passaggi a vuoto durante una stagione nella quale ha giocato poco e niente.

