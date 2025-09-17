GdS – “Diakité è ancora out, Verre non va all’estero”
Prosegue la preparazione del Palermo in vista della sfida contro il Bari, prevista per venerdì sera alle ore 21 presso lo stadio Barbera. A Torretta, i calciatori impiegati nella partita contro il Südtirol hanno svolto un lavoro aerobico, mentre il resto del gruppo si è concentrato su esercitazioni offensive contro la formazione Primavera. Rimane indisponibile Diakité, rientrato a casa dopo aver completato gli accertamenti al Policlinico a seguito di un attacco di gastroenterite.
Per quanto riguarda le possibili scelte tecniche per l’incontro con i pugliesi, è probabile che l’allenatore Inzaghi apporti alcune modifiche rispetto all’undici schierato al Druso. Da questo momento in avanti sarà fondamentale gestire con attenzione le energie, considerando che il Palermo affronterà un periodo intenso che, oltre alle partite di campionato, comprende anche la sfida dei sedicesimi di Coppa Italia prevista per martedì prossimo in trasferta contro l’Udinese.
Nel frattempo cresce l’attesa tra i tifosi per rivedere il Palermo in campo: sono infatti quasi 8 mila i biglietti già venduti, per un afflusso complessivo superiore ai 24 mila spettatori attesi sugli spalti. Lo riporta il Giornale di Sicilia. Sul mercato si attende ancora Bereszynski, mentre per Verre stop alle piste estere: si profila la sua permanenza quantomeno fino al mercato di gennaio.