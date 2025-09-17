Inzaghi: "Palermo è una piazza storica, voglio riportarla dove merita" ​​

“La società è pronta, i tifosi pure: sono da Champions League”. Lo ha detto Pippo Inzaghi, intervistato da “Men’s health”. Il tecnico del Palermo non nasconde l’obiettivo.

“Palermo è una piazza storica, una capitale del calcio. Il progetto del City Football Group e l’accoglienza che ho ricevuto mi hanno fatto capire che era la scelta giusta. Voglio riportare questa squadra dove merita”.

Infine, il fratello Simone. “Ci scambiamo consigli, parliamo ogni giorno. Il nostro è un legame che va oltre tutto. I suoi successi sono anche i miei. E viceversa”.





