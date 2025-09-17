Fontana: “Palermo attrezzato per vincere il campionato. Bari meno forte”

Alberto “Jimmy” Fontana, ex portiere di Palermo e Bari tra le altre, è stato intervistato per il Corriere del Mezzogiorno e ha parlato dell’imminente sfida tra la squadra di Inzaghi e quella di Caserta, in programma venerdì sera al “Barbera”.

“Sono due squadre che per tradizione non vogliono essere in B. Il Palermo è attrezzato per vincere il campionato e si è mosso in modo netto per l’obiettivo, allestendo una squadra competitiva e di qualità. Il Bari è un po’ meno forte, ma alla fine è sempre il campo che decide”, afferma.

“Dietro alle quattro che hanno l’obiettivo dichiarato di vincere il campionato c’è un gruppo che può far fastidio – continua – . Il Bari credo abbia tutte le chance per far parte di questa lista di squadre. Ha una rosa di qualità e ha operato bene sul mercato. E poi ha un allenatore come Caserta, di cui ho una grande considerazione. Gytkjaer? Credo possa fare benissimo. Ha un grande potenziale, ma ovviamente ci vuole tempo per entrare nei meccanismi di una squadra. E poi mi aspetto tanto da Castrovilli“.







