Palermo – Bari, le probabili formazioni: novità in vista

(AGGIORNATO IL 17 SETTEMBRE, ORE 11.49). Ecco le probabili formazioni di Palermo – Bari, match valido per la 4a giornata della Serie B 2025/26 (appuntamento venerdì 19 settembre, alle ore 21.00, stadio “Renzo Barbera” di Palermo):

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Augello; Palumbo, Brunori; Pohjanpalo.

Indisponibili: Gomis, Bardi, Diakité







Squalificati: /

BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Castrovilli, Verreth, Braunöder; Rao, Moncini, Antonucci.

Indisponibili: Cerri

Squalificati: /

Inzaghi valuta qualche novità in vista della gara contro il Bari. Il Palermo è entrato in un vero e proprio tour de force: martedì 23 sarà impegnato in Coppa Italia, mentre il 27 è attesa la sfida al Cesena. Per questo motivo il tecnico potrebbe optare per rotazioni mirate, così da mantenere alta l’intensità e garantire a più giocatori possibile il giusto ritmo partita. Restano indisponibili i due portieri infortunati, Bardi e Gomis, e con ogni probabilità anche Diakité, fermato a inizio settimana da un forte attacco di gastroenterite.

DIFESA

Tra i pali sarà confermato Joronen. In difesa Bani e Ceccaroni dovrebbero partire ancora dall’inizio: è possibile che uno dei due possa riposare martedì in Coppa. Sul centrodestra ci sarà nuovamente spazio per Peda, considerata la probabile indisponibilità di Diakité.

CENTROCAMPO

Sulle corsie laterali dovrebbero essere confermati Pierozzi e Augello. In mezzo al campo, invece, potrebbe esserci una novità: Gomes dovrebbe essere scelto al posto di Segre, tra i calciatori più utilizzati in questo avvio di stagione (in tre gare su quattro ha giocato 90 minuti). Ranocchia, invece, partirebbe ancora titolare.

ATTACCO

Sulla trequarti potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione rispetto alla gara con il Südtirol. Inzaghi aveva fatto scelte mirate in base al piano partita, ma contro il Bari lo scenario sarà molto diverso. Probabile dunque il ritorno di Brunori dal primo minuto, mentre l’allenatore valuta anche il debutto da titolare di Palumbo. Gyasi, fin qui sempre impiegato dall’inizio, dovrebbe partire dalla panchina. In attacco, invece, Pohjanpalo resta un punto fermo.

