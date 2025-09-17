Palermo - Bari, arbitra Perenzoni: precedenti positivi con i rosa ​​

È Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto l’arbitro scelto per Palermo – Bari, gara valida per la 4a giornata di Serie B, in programma venerdì 19 settembre, alle 21. I precedenti con i rosanero sono positivi.

L’ultimo incrocio risale alla scorsa stagione, 1 – 1 in casa della Sampdoria. Perenzoni ha inoltre diretto la gara di Coppa Italia vinta dal Palermo sul campo del Parma grazie alla rete di Insigne.

Il ‘fischietto’ ha arbitrato in totale sei partite dei rosanero in carriera: il bilancio è di due vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. Il più importante precedente è la finale di ritorno dei playoff di Serie C giocata al “Barbera” e vinta dal Palermo contro il Padova.







Niedda e Biffi sono gli assistenti, Ianniello il quarto uomo. Come Var è stato scelto Meraviglia, coadiuvato da Monaldi come Avar.

La designazione completa

PALERMO – BARI Venerdì 19/09 h. 21:00

PERENZONI

NIEDDA – BIFFI

IV: IANNIELLO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MONALDI

