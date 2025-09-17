​​

Corini torna in città, sarà ospite del Palermo Football Meeting

Redazione 17/09/2025 12:57

Eugenio Corini torna in città. Lo storico ex capitano e allenatore rosanero sarà ospite del Palermo Football Meeting, evento organizzato da Conference 403 alla “Braciera in Villa”, in via dei Quartieri.

L’evento si terrà lunedì 6 ottobre. Corini torna in città dopo la fine della sua avventura sulla panchina rosanero, con l’esonero arrivato il 3 aprile 2024, in seguito alla sconfitta sul campo del Pisa. Oltre all’allenatore è prevista la partecipazione di tanti altri ospiti come Leandro Rinaudo, Beppe Accardi, Pep Clotet, Matteo Lovisa, d.s. della Juve Stabia.

 

