Palermo – Bari, biglietti gratis per le associazioni di volontariato: tutte le info
In occasione del match tra Palermo e Bari, in programma venerdì 19 settembre alle ore 21.00 allo stadio “Renzo Barbera”, il Palermo ha deciso di destinare un quantitativo di biglietti gratuiti alle associazioni di volontariato del territorio.
L’iniziativa, che riserva priorità alle realtà impegnate nelle politiche per l’infanzia e i giovani, permetterà di assistere alla gara dall’anello inferiore del settore ospiti, a seguito del divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Bari e alla contestuale autorizzazione concessa dalle Autorità di P. S. per la vendita ai tifosi locali.
A partire dalle ore 14.00 di mercoledì 17 settembre e fino alle ore 12.59 di giovedì 18 settembre, ciascuna associazione potrà richiedere fino ad un massimo di 40 biglietti (n.1 accompagnatore maggiorenne ogni n.5 Under 18) inviando una mail a [email protected]:
- Oggetto: Richiesta omaggi *nome associazione* | Palermo – Bari;
- Testo: breve descrizione dell’associazione;
- Allegati: statuto associazione o atto costitutivo; richiesta su carta intestata a firma del legale rappresentante, numero di biglietti omaggio richiesti con specifica (n. adulti, n. minori). Non si rendono necessari i dati anagrafici.
Tutte le richieste pervenute dopo i termini stabiliti o mancanti dei documenti/informazioni necessari richiesti non saranno prese in considerazione. Il Palermo FC si riserva di accettare le richieste di accredito pervenute rispettando l’ordine di presentazione e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Inviata la mail, attendere in risposta la conferma di accoglimento richiesta. In caso di mancata risposta alla mail inviata, la richiesta di accredito è da considerarsi respinta.
Qualora la richiesta venga accolta, l’associazione riceverà via e-mail le credenziali per l’accesso a un portale di biglietteria dove potrà perfezionare e scaricare i titoli d’accesso concessi. I tagliandi dovranno essere presentati agli ingressi direttamente su smartphone o su stampa cartacea, unitamente ad un documento di identità in originale ed in corso di validità.
L’accesso all’interno del settore ospiti avverrà attraverso i sei tornelli (dal tornello 1 al tornello 6) a servizio della Curva Sud.