Caserta: "Palermo squadra forte. Va concesso poco spazio a Pohjanpalo" ​​

Fabio Caserta, allenatore del Bari, è intervenuto in conferenza stampa nell’antivigilia della gara contro il Palermo e ha parlato delle difficoltà di una sfida contro una delle squadre più in forma.

“La gara col Palermo si prepara cercando di mettere da parte il match col Modena – afferma – . Queste partite si preparano da sole, giocando contro una squadra forte e davanti a tanta gente. Va concesso poco spazio a Pohjanpalo, che è un grande finalizzatore e calciatore come altri ne ha il Palermo. Bisogna comportarsi da squadra, essere uniti e non perdere di vista l’obiettivo. Va messo da parte quello che non abbiamo fatto bene alla scorsa, e cioè stare in partita fino alla fine”.

Caserta potrà contare anche su Gytkjaer. “A livello numerico ci è mancato, parliamo di un giocatore fondamentale. Ci sarà modo per pensare e valutare se farlo partire dall’inizio o subentrare, ma è a disposizione. Cambio modulo? No, perché bisogna analizzare tutte le partite. Il secondo tempo di Modena è stato brutto, ma prima avevamo fatto bene. Non vedo motivi per cambiarlo”.







