Palermo - Bari, trasferta vietata ai residenti del capoluogo pugliese ​​

Il Bari dovrà fare a meno del sostegno dei propri tifosi nella gara contro il Palermo, che aprirà la quarta giornata di Serie B. Come previsto, il Prefetto del capoluogo siciliano ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Bari, di fatto impedendo la trasferta.

Alla base della decisione c’è il timore di possibili scontri tra due tifoserie storicamente rivali. Un nuovo divieto, dunque, ma questa volta comunicato con anticipo e senza sorprese, a differenza di quanto accaduto nella scorsa giornata, quando ai tifosi rosanero fu vietata all’ultimo la trasferta di Bolzano per la sfida con il Südtirol, poi vinta 0-2 dal Palermo.

Il comunicato del Bari

In merito ai tagliandi di accesso al settore ospiti dello stadio ‘Renzo Barbera’ per la gara Palermo-Bari, 4a giornata Serie BKT in programma alle ore 21:00 di venerdì 19 settembre, il CASMS, presieduto dal Prefetto di Palermo, ha stabilito che la vendita dei tagliandi sia vietata per il settore ospiti e per tutti i settori dell’impianto ai residenti nella provincia di Bari.







LEGGI ANCHE

LE PROBABILI FORMAZIONI