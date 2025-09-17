Palermo – Bari, si punta al record di presenze stagionali: il dato aggiornato
27.546. È questo il numero di titoli registrati a poco più di 48 ore dal fischio d’inizio di Palermo-Bari. Una cifra in costante crescita, che testimonia l’entusiasmo travolgente del popolo rosanero in questo avvio di campionato.
L’obiettivo è chiaro: superare il record stagionale di presenze, stabilito nell’ultimo match al “Barbera” contro il Frosinone, terminato 0-0, quando furono 32.181 i tifosi sugli spalti a regalare un colpo d’occhio memorabile.
Più che probabile, invece, che venga già battuto il dato dell’esordio casalingo contro la Reggiana, quando gli spettatori furono 30.868. Ancora una volta, dunque, Palermo risponde presente e si prepara a trasformare la “Favorita” in un catino infuocato.