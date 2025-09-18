Palermo, la ricetta di Inzaghi: difesa di ferro e solidità

Filippo Inzaghi sta costruendo il brillante inizio di stagione del Palermo su basi solide e organizzate. Finora, tra campionato e Coppa Italia, la squadra ha mantenuto la porta inviolata in tre delle quattro partite disputate, subendo un solo gol contro la Reggiana: una rete nata da una netta deviazione di Bani che ha ingannato Bardi. Questo approccio difensivo non sorprende: Inzaghi ha sempre puntato su squadre ordinate, capaci di lottare su ogni pallone, lasciando che la qualità dell’organico e le idee tattiche generassero poi i gol.

Non è un caso che già lo scorso anno, con il Pisa, il tecnico avesse chiuso il campionato con la seconda miglior difesa della Serie B, subendo appena 36 gol. L’idea di base rimane la stessa: costruire una squadra che parta dalla fase difensiva, ordinata e concentrata, per poi esprimere gioco e concretezza offensiva con i giocatori di maggiore qualità.

Reparto solido

Joronen e Bardi, alternatisi tra i pali, hanno subito complessivamente nove tiri nello specchio in tre partite di campionato. Il portiere finlandese ha messo in mostra prontezza e attenzione, effettuando sei parate nelle ultime due gare, tre da dentro l’area e tre da fuori. La solidità del Palermo passa dal pressing degli attaccanti, dal filtro dei mediani – con Segre sugli scudi – e dalla capacità degli esterni di abbassarsi creando una linea a cinque quando la squadra è in fase di non possesso.







Il reparto difensivo è guidato da Bani, che dà sicurezza, mentre Ceccaroni resta una garanzia sul centrosinistra. Diakité e Peda hanno mostrato di poter sostituire efficacemente Magnani, e contro il Bari dovrebbe partire dal primo minuto il polacco, visto che Diakité sarà con tutta probabilità indisponibile a causa di un attacco di gastroenterite. Completa il reparto Veroli, che ha debuttato col Südtirol sulla fascia sinistra.

Obiettivo porta inviolata

Contro il Bari, il Palermo vuole dare un segnale forte in campionato: vincere e mantenere la porta inviolata. Riuscire a non subire gol venerdì sera significherebbe eguagliare la striscia della stagione 2022/23, quando sulla panchina sedeva Corini.

Allora il trittico iniziò con un pareggio 0 – 0 contro il Cittadella, proseguì con il 2 – 0 a Modena e l’1 – 0 sul Parma, terminando solo con il 3 – 2 subito contro il Cosenza. Venerdì il Palermo avrà la possibilità di prolungare questa striscia positiva e, in caso di vittoria, Inzaghi potrebbe festeggiare anche il traguardo dei cento successi in Serie B.

