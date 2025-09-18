GdS – “Palermo, c’è il via libera per Bereszynski: visite e firma”

Inzaghi potrà presto contare su un nuovo difensore: il polacco Bereszynski, per il quale si attendeva solamente l’ok da Manchester, ora finalmente arrivato.

L’ex giocatore della Sampdoria sosterrà le visite mediche nei prossimi giorni e successivamente firmerà un contratto fino a giugno con opzione per la stagione successiva. Fino a poche settimane fa, l’operazione sembrava dipendere dalla cessione di Verre, ma i ripetuti rifiuti del centrocampista avevano bloccato ogni trattativa.

Quando Osti ha compreso che Verre non si sarebbe mosso, ha comunque cercato di portare a termine l’affare e, grazie anche ai risultati positivi ottenuti, è arrivato il via libera dai vertici societari.







In questo modo si completa il reparto difensivo, che necessitava di un rinforzo dopo l’addio forzato di Magnani. Ora l’operazione è definitivamente conclusa.