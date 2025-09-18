Pohjanpalo: "Serie A e capocannoniere? Sarebbe una doppietta incredibile" ​​

“La continuità distingue un grande attaccante da uno normale. Sono a 3 gol in 3 partite: e l’obiettivo è sempre quello della squadra, cioè vincere, e un attaccante vuol segnare sempre”.

Si apre così Pohjanpalo, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. L’attaccante del Palermo si esprime anche sul sogno A e sul diventare capocannoniere in stagione.

“Sarebbe una doppietta incredibile, un sogno che si avvera. Farò di tutto per farcela. In B ci sono molti pareggi. Le squadre sono molto brave in difesa e questo porta a risultati incerti anche tra squadre di vertice e quelle di fondo classifica. Per me è molto stimolante”.







Poi, l’arrivo di Joronen. “«Jesse era svincolato e quindi un obiettivo per molte squadre. Sono contento che alla fine sia venuto qui. Mi aveva aiutato molto quando sono arrivato a Venezia e adesso sto ricambiando”.