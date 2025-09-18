Palermo ricorda Totò Schillaci: nuovo murale a un anno esatto dalla sua scomparsa ​​

A Palermo, in via Cartagine 9 (Passo di Rigano), prende vita un nuovo segno urbano dedicato a Totò Schillaci: un grande murale che rievoca l’immagine più nota del bomber, quella dell’esultanza con la maglia azzurra rimasta nel ricordo collettivo di Italia ’90. L’opera, battezzata “Yume: un sogno per Palermo”, è stata realizzata da Andrea Sposari su commissione della Fondazione Made in Sicily Museum, a un anno dalla scomparsa del campione.

Il progetto nasce da una rete di soggetti pubblici e privati: oltre alla famiglia di Schillaci, hanno collaborato il Comune, l’assessorato regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana, la Quinta Circoscrizione, l’Ance Palermo e diciannove imprese locali — un numero non casuale, che richiama la celebre maglia indossata dall’attaccante.

L’opera non è solo un ritratto sportivo: Sposari la definisce un “Albero delle Radici”, con la figura centrale che funge da tronco, radici che richiamano il legame con il territorio e una chioma pensata come metafora della capacità produttiva siciliana. Inserita nel murale c’è la parola giapponese Yume — sogno — che rimanda sia all’esperienza professionale di Schillaci in Giappone sia all’idea di speranza e riscatto.







Per molti palermitani e siciliani, la storia di Schillaci è diventata simbolo di mobilità sociale: l’atleta che partì dal basso e, grazie a impegno e talento, conquistò palcoscenici internazionali. Proprio per questo i promotori hanno voluto che il murale funzionasse anche come messaggio motivazionale per le nuove generazioni. “Se ti senti in difficoltà — dicono gli ideatori Giovanni Callea e Davide Morici — guardando quest’opera si possa ritrovare la convinzione che si può arrivare lontano”.

Alla presentazione era presente il figlio Mattia, che ha ricordato il legame profondo del padre con la Sicilia e con le comunità locali: “Mio padre resta figlio di Palermo ma ha parlato al cuore di tutta l’isola e oltre. Siamo orgogliosi di questo tributo”. Ha inoltre ricordato il forte attaccamento di Schillaci a Messina, che lo aveva adottato con affetto.