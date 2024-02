GdS – “Due gol nelle prime tre partite: c’è un nuovo socio nel club”

Due reti in tre partite hanno già fatto entrare Filippo Ranocchia nel cuore di ogni tifoso del Palermo. Il Giornale di Sicilia elenca alcuni ex rosa che hanno avuto lo stesso impatto vincente.

Si parte da Ilicic nel 2010 che iniziò con uno spezzone contro il Brescia per poi far gol a Inter e Juventus. Ci sono anche Hiljemark, che nel 2015 segnò addirittura tre reti nelle sue prime quattro gare, e Amauri (in gol alla Reggina e nel derby col Catania).

Ma anche Di Michele e Ricciardo. Il quotidiano poi parla del più recente dopo il neo acquisto: Soleri, in gol dalla panchina contro Latina e Messina. “A fine stagione furono 12 tra campionato e playoff”, si legge.