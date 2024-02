Palermo, col Como ancora “profili di rischio”: limitazioni per gli ospiti

Dall’Osservatorio Nazionale per le Manifestazione arrivano delle limitazioni riguardo al settore ospiti del Barbera e in particolar modo per i tifosi del Como. Anche all’andata erano state suggerite determinate accortezze a causa degli episodi che in passato hanno coinvolto le due tifoserie”.

La nota dell’ONMS

“Per l’incontro di calcio di Serie B “Palermo-Como” in programma il 17 febbraio 2024, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:

– vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Como esclusivamente per il settore ospiti;

– incedibilità dei titoli di ingresso

– impiego di un adeguato numero di steward

– rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore”.