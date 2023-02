MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Il Palermo trema, poi ci pensa Soleri. Con il Südtirol, un pari che vale”. Così il Giornale di Sicilia apre la propria (doppia) pagina sportiva dedicata ai rosanero, che racchiude il commento alla partita di Bolzano e le pagelle ma anche i commenti dei protagonisti della partita.

Il commento sulle pagine del quotidiano è affidato a Carlo Brandaleone, che sottolinea lo spettacolo di pubblico e calore offerto dai tifosi rosanero al Druso. Ma anche di festa a metà: “Il Palermo non ha vinto, ma non ha neppure perso contro una squadra forte che sul proprio campo aveva lasciato le briciole agli avversari. Non ha perso e ha giocato quasi sempre all’attacco. […] Se il campionato finisse oggi i rosa sarebbero fuori dai play-off, ma in queste prime sette giornate del girone di ritorno hanno affrontato tutte le prime della classe”.

In pagina spazio anche alle pagelle dei giocatori del Palermo e alle dichiarazioni in pagina di Corini e Soleri, oltre ad un richiamo alla vittoria della formazione Primavera sul campo del Foggia e (in Serie C) del Messina a Latina.

