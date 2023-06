MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo cerca giocatori di estro e fantasia. Dopo aver rinforzato la difesa, il d.s. Leandro Rinaudo – coadiuvato da Riccardo Bigon – sta valutando diversi profili per alzare il tasso tecnico della rosa e fornire a Eugenio Corini alternative con calciatori in grado di giocare sulla trequarti.

Massimiliano Radicini, sulle pagine del Giornale di Sicilia, conferma che al Palermo piace tanto Vasic del Padova. Si tratta di un giovane talento classe 2002 che può giocare come trequartista ma anche come mezzala d’inserimento, un calciatore offensivo insomma. Si è messo in mostra nell’ultimo campionato, attirando su di sé le attenzioni di club di Serie A come Genoa e Sassuolo.

Un’altra pista percorribile, sempre per quanto riguarda la trequarti, è Tremolada del Modena. La dirigenza rosa, nei giorni scorsi, ha incontrato Giacomo Branchini, noto agente, e le parti potrebbero aver parlato del numero 10 che nell’ultima stagione in Serie B ha messo a referto ben 12 assist.

LEGGI ANCHE

PALERMO, DIFESA TUTTA NUOVA CON LUCIONI E CECCARONI

DA VENEZIA CONFERMANO: “CECCARONI A UN PASSO DAL PALERMO”

PALERMO: DAMIANI, BROH E SOLERI SARANNO VALUTATI IN RITIRO