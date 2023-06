MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Soleri, Broh e Damiani in lista di partenza. Il calciomercato del Palermo gravita anche intorno alle mosse in uscita, con tre nomi ormai identificati dalla dirigenza per liberare ulteriore spazio in rosa: la certezza è che qualcuno di loro se ne andrà, ma la decisione definitiva sarà presa solo in ritiro.

Come riportato da Fabrizio Vitale sulla rosea, infatti, il club rosanero concederà loro la possibilità di giocarsi la riconferma nelle settimane di allenamenti in Trentino. Poi la società dovrà fare le sue valutazioni visto che al momento centrocampo e attacco sono reparti formati solamente da over (e con gli arrivi di Lucioni e Ceccaroni si salirebbe a quota 17 su un massimo di 18).

Il giocatore con maggiori probabilità di essere ceduto sembra essere Samuele Damiani, mentre Broh ha avuto un rendimento superiore (venendo premiato con un prolungamento di contratto) e potrebbe comunque trovare spazio nelle rotazioni. Soleri invece è riuscito a emergere nella seconda parte di stagione, ma ha tante pretendenti in Serie C.

