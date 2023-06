MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Il Palermo adesso gioca su più tavoli”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per fare il punto sulle mosse di mercato dei rosanero, che provano a chiudere per i nuovi rinforzi in vista del ritiro estivo in Trentino. E dopo Lucioni, in primo piano c’è ancora la difesa.

Salvatore Orifici riporta come la coppia Rinaudo-Bigon sia a lavoro per trattare l’acquisto di Ceccaroni (anche se c’è da convincere il Venezia ad abbassare le pretese). Ma si studiano anche le alternative con una serie di incontri, tra cui quello con il procuratore Branchini: tra i suoi assistiti c’è Giorgio Cittadini (attualmente impegnato agli Europei Under 21).

Se Ogbonna resta una suggestione, più concreti sono invece i nomi di Mancuso e Tremolada (il primo reduce dall’esperienza al Como con 6 reti in 32 presenze; il secondo già allenato da Corini ai tempi del Brescia). Rimane viva anche la pista che porta a Di Serio.

