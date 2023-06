MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Vasco Rossi sbarca a Palermo ed è già pronto a prendersi lo stadio “Renzo Barbera”. Alla vigilia del primo dei due concerti in programma nel capoluogo siciliano, il rocker di Zocca carica i suoi fan via social con un messaggio a tutto rock e postando la video-anteprima del palco allestito sul prato dello stadio.

Vasco scrive: “Siamo a Palermo. Quanto amo la Sicilia, i siciliani… LE… siciliane 😀❤️ Non vedo l’ora di farvi vivere lo spettacolo più potente ed emozionante al 🌏 ! Palermo SPOGLIAMI 😎🔥”.

E sempre sui social ricorda come siano passati quasi 40 anni dall’ultima volta al Barbera: “L’ultima volta (a Palermo, ndr.) ci sono stato nel 2005 al Velodromo Borsellino, mentre allo stadio Barbera, detto anche La Favorita, sono stato… nel 1985 durante il tour Cosa succede in città, poi non ho potuto andarci più perché non era disponibile e quest’anno sono felice di riaprirlo al Rock!! Evviva!!!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vasco Rossi (@vascorossi)

LEGGI ANCHE

ISCRIZIONI SERIE B, IL PUNTO DELLA SITUAZIONE IN CASA LECCO

ISCRIZIONI SERIE B, REGGINA E LECCO IN BILICO