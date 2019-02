“Misure di prevenzione & Palermo Calcio”. Questo il titolo di un articolo firmato da Riccardo Arena per il Giornale di Sicilia, che approfondisce i temi di un’inchiesta del gruppo Tutela spesa pubblica della Guardia di Finanza e che rappresenta una costola delle indagini della Procura di Caltanissetta sulla sezione palermitana delle misure di prevenzione.

GDS – RITIRATA UN’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO. FOSCHI INCONTRA MIRRI

Sono 6 le persone indagate nel troncone palermitano, ma in particolare vengono menzionati l’avvocato Walter Virga e l’attuale capogruppo PD all’Ars Giuseppe Lupo. “Ci sono anche riferimenti e incontri con Angelo Baiguera, executive manager del Palermo nell’era Zamparini”, si legge.

L’oggetto (secondo l’accusa) sarebbe uno scambio di favori, poi non andato a buon fine: Virga avrebbe quasi ottenuto una consulenza per l’Ars a fronte di un incarico e compensi cospicui a Trm per l’allora compagna di Lupo (oggi moglie) Nadia La Malfa, con la possibilità di ottenere per lei un incarico anche nel club rosanero.

LEGGI ANCHE

STELLONE, DOV’É FINITO IL CORAGGIO?

FOSCHI: “AVANTI CON MIRRI. LA SQUADRA? GLI STIPENDI LI HA AVUTI”

REPUBBLICA – IRAP, IL PALERMO RISCHIA LA MAZZATA

MIRRI: “DEBITI A 47 MILIONI. IL MARCHIO? C’HO CAPITO POCO”