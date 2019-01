“Al momento non risultano immissioni di capitale nelle casse rosanero“. Così scrive Benedetto Giardina sulle pagine del Giornale di Sicilia, sottolineando come si aspettino ancora gli effetti dell’aumento di capitale annunciato ed effettuato per mezzo di un prestito obbligazionario.

Intanto, la Sport Capital Group Holdings ha cambiato indirizzo spostandosi allo stesso della Sport Capital Group Investments mentre prosegue il soggiorno a Palermo di Antonio Ponte. La conferenza stampa annunciata dall’imprenditore dovrebbe essere convocata la prossima settimana.

Ponte si sta mettendo in contatto con personalità locali per capire la fattibilità dell’operazione e avrebbe contattato anche Sicindustria.

Solo dopo aver esplorato il territorio, Ponte convocherà la conferenza stampa per illustrare il suo progetto ma “è chiaro che con l’attuale gestione societaria non potrebbe mai prendere piede”.

