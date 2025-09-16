GdS – “Palermo, Bereszynski resta sempre in attesa”
Il pacchetto arretrato della formazione di Inzaghi attualmente comprende cinque elementi per tre posti, salvo eventuali adattamenti.
La necessità di rafforzare il reparto con un ulteriore calciatore non è solo di natura numerica, ma deriva anche dal fatto che Diakité sarà impegnato nella Coppa d’Africa e quindi costretto a saltare diverse partite. Lo spiega il Giornale di Sicilia.
Bereszynski può giocare sia come difensore destro sia come centrocampista laterale in un centrocampo a quattro o cinque uomini, con caratteristiche prevalentemente difensive piuttosto che offensive.
L’accordo con il giocatore è stato raggiunto da settimane e si attendono solo gli ultimi passaggi per ottenere il via libera definitivo alla conclusione dell’operazione.
Per quanto riguarda Verre, invece, la situazione rimane invariata: oggi chiude il mercato in Qatar, mentre quello negli Emirati Arabi Uniti terminerà il 2 ottobre.