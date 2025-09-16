GdS - "Palermo, Bereszynski resta sempre in attesa" ​​

Il pacchetto arretrato della formazione di Inzaghi attualmente comprende cinque elementi per tre posti, salvo eventuali adattamenti.

La necessità di rafforzare il reparto con un ulteriore calciatore non è solo di natura numerica, ma deriva anche dal fatto che Diakité sarà impegnato nella Coppa d’Africa e quindi costretto a saltare diverse partite. Lo spiega il Giornale di Sicilia.

Bereszynski può giocare sia come difensore destro sia come centrocampista laterale in un centrocampo a quattro o cinque uomini, con caratteristiche prevalentemente difensive piuttosto che offensive.





L’accordo con il giocatore è stato raggiunto da settimane e si attendono solo gli ultimi passaggi per ottenere il via libera definitivo alla conclusione dell’operazione.

Per quanto riguarda Verre, invece, la situazione rimane invariata: oggi chiude il mercato in Qatar, mentre quello negli Emirati Arabi Uniti terminerà il 2 ottobre.