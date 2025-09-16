Repubblica - "La sorpresa Le Douaron e il Palermo scopre una variante in attacco" ​​

Il Palermo ha superato il SudTirol con un punteggio di 2-0; oltre alla doppietta realizzata da Pohjanpalo e all’ingresso di Palumbo, autore di giocate decisive, è tornato a emergere Jeremie Le Douaron. Schierato titolare da Inzaghi con l’obiettivo di destabilizzare la difesa guidata da Castori, Le Douaron ha apportato un contributo significativo alla manovra offensiva. Lo scrive Repubblica.

Inaspettatamente, il capitano Brunori è rimasto in panchina per tutta la durata dell’incontro. Questa scelta rappresenta un problema piacevole per l’allenatore Inzaghi, che dispone di numerose opzioni tattiche. L’attaccante francese ha immediatamente dimostrato concentrazione sui palloni aerei e ha tentato due conclusioni, entrambe fuori dallo specchio della porta difesa da Adamonis.

Tuttavia, si è rivelato decisivo sul primo gol: su calcio d’angolo battuto da Ranocchia, ha effettuato un colpo di testa che ha permesso a Pohjanpalo di segnare. Il suo lavoro versatile si integra perfettamente con le sue qualità tecniche e la sua capacità di movimento in attacco.





Le Douaron aveva già dato segnali incoraggianti durante il ritiro pre-campionato, manifestando grande determinazione: «Iniziamo questa stagione con entusiasmo e ambizione; siamo pronti a raggiungere i nostri obiettivi».