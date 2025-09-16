Spolli: “In B vedo bene il Palermo che dovrebbe stravincere il campionato”
“Vedo bene il Palermo che dovrebbe stravincere il campionato“. Lo dice Nicolas Spolli, ex giocatore oggi talent scout, intervistato da Tuttomercatoweb.
“Mi dispiace per la Sampdoria che non riesce a tirarsi fuori da questa situazione e credo che la mina vagante potrebbe essere il Modena”
Poi, il parere su Vazquez tirnato in A.
“Lo meritava. Con tutto il rispetto penso sia la categoria che gli compete. È la ciliegina sulla torta”.