Spolli: "In B vedo bene il Palermo che dovrebbe stravincere il campionato" ​​

Spolli: “In B vedo bene il Palermo che dovrebbe stravincere il campionato”

Redazione 16/09/2025 09:51

Vedo bene il Palermo che dovrebbe stravincere il campionato“. Lo dice Nicolas Spolli, ex giocatore oggi talent scout, intervistato da Tuttomercatoweb.

Mi dispiace per la Sampdoria che non riesce a tirarsi fuori da questa situazione e credo che la mina vagante potrebbe essere il Modena”

Poi, il parere su Vazquez tirnato in A.
“Lo meritava. Con tutto il rispetto penso sia la categoria che gli compete. È la ciliegina sulla torta”.



Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *