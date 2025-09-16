Champions League, 1a giornata: la Juventus sfida il Borussia Dortmund ​​

Ritorna la Champions League e sono quattro le italiane impegnate. La prima a scendere in campo è la Juventus, che riceve il Borussia Dortmund. Mercoledì tocca all’Inter, che affronta l’Ajax in trasferta, e all’Atalanta, che va a Parigi contro i campioni in carica. Giovedì, il Napoli affronta il Manchester City.

LE PARTITE

Martedì 16 settembre

Athletic Bilbao – Arsenal: ore 18.45







PSV – Union SG: ore 18.45

Benfica – Qarabag: ore 18.45

Juventus – Borussia Dortmund: ore 21

Real Madrid – Marsiglia: ore 21

Tottenham – Villareal: ore 21

Mercoledì 17 settembre

Olympiakos – Pafos: ore 18.45

Slavia Pragra – Bodo/Glimt: ore 18.45

Ajax – Inter: ore 21

Bayern Monaco – Chelsea: ore 21

Liverpool – Atletico Madrid: ore 21

Psg – Atalanta: ore 21

Giovedì 18 settembre

Bruges – Monaco: ore 18.45

Copenhagen – Bayer Leverkusen: ore 18.45

Francoforte – Galatasaray: ore 21

Manchester City – Napoli: ore 21

Newcastle – Barcellona: ore 21

Sporting Lisbona – Kairat Almaty: ore 21