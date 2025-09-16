Champions League, 1a giornata: la Juventus sfida il Borussia Dortmund
Ritorna la Champions League e sono quattro le italiane impegnate. La prima a scendere in campo è la Juventus, che riceve il Borussia Dortmund. Mercoledì tocca all’Inter, che affronta l’Ajax in trasferta, e all’Atalanta, che va a Parigi contro i campioni in carica. Giovedì, il Napoli affronta il Manchester City.
LE PARTITE
Martedì 16 settembre
Athletic Bilbao – Arsenal: ore 18.45
PSV – Union SG: ore 18.45
Benfica – Qarabag: ore 18.45
Juventus – Borussia Dortmund: ore 21
Real Madrid – Marsiglia: ore 21
Tottenham – Villareal: ore 21
Mercoledì 17 settembre
Olympiakos – Pafos: ore 18.45
Slavia Pragra – Bodo/Glimt: ore 18.45
Ajax – Inter: ore 21
Bayern Monaco – Chelsea: ore 21
Liverpool – Atletico Madrid: ore 21
Psg – Atalanta: ore 21
Giovedì 18 settembre
Bruges – Monaco: ore 18.45
Copenhagen – Bayer Leverkusen: ore 18.45
Francoforte – Galatasaray: ore 21
Manchester City – Napoli: ore 21
Newcastle – Barcellona: ore 21
Sporting Lisbona – Kairat Almaty: ore 21