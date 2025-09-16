Catania k.o. a Cosenza, Toscano: "La sconfitta ci darà una bella svegliata" ​​

Il Catania è reduce da un pesante k.o. sul campo del Cosenza, che ha interrotto il buon momento dei rossazzurri. Mimmo Toscano, però, non è preoccupato, a patto che si tragga insegnamento dalla sconfitta.

“Sembrava dovessimo fare una passeggiata a Cosenza, invece non è così. Sarà un campionato lungo e difficile – afferma in un’intervista per Globus Television – . Questa sconfitta ci darà una bella svegliata. Quando si vince, è la vittoria di tutti. Quando si perde, perdiamo tutti. Adesso rivediamo con serenità cosa migliorare, pensando alla partita di sabato, perché si presenta subito per noi un altro esame, un’altra prova, un’altra gara che ti dà la possibilità di capire se la frase che dico sempre ‘O vinci o impari’ serve”.

“Cosenza è un ambiente che conosco bene, si compatta ancora di più nelle difficoltà, lo hanno dimostrato anche contro di noi, che eravamo al di sotto di certi livelli per duelli, determinazione, arrivavamo ai 16 metri senza cattiveria. Poi hai preso il gol, hai continuato a non essere determinato. C’è stata una fase che potevi riprenderla sfruttando meglio delle situazioni, in seguito è arrivato il terzo gol. Dobbiamo capire che questo campionato avrà mille difficoltà e noi dovremo essere bravi a superarle”, continua Toscano.







