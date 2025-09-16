Massimo Ferrero torna nel calcio: avrà un ruolo centrale alla Ternana ​​

Una giornata storica per la Ternana. È arrivata infatti l’ufficialità del passaggio di proprietà dai fratelli D’Alessandro alla famiglia Rizzo. Il closing si è svolto a Roma, nello studio del notaio Anderlini, con la mediazione decisiva di Massimo Ferrero. L’ex presidente della Sampdoria, reduce da un breve impegno con la Paolana in Eccellenza, torna così al centro della scena calcistica nazionale.

Ferrero, presentandosi ai nuovi tifosi rossoverdi, ha scelto toni diretti: “Posso piacere o non piacere, ma giudicatemi solo sul campo. Le promesse nel calcio non servono, qui conta il lavoro con dedizione e amore. Voglio che la Ternana cambi pelle: il campo ci dirà se avremo ragione o torto”. Un discorso che ha segnato di fatto l’inizio del nuovo progetto tecnico e societario del club umbro, reduce dalla delusione dei playoff persi ai rigori contro il Pescara.

La nuova proprietà e il ruolo di Ferrero

Il nuovo presidente sarà Claudia Rizzo, che raccoglie ufficialmente il testimone dai fratelli D’Alessandro. Nel comunicato diffuso dal club, oltre al ringraziamento per la famiglia uscente, si sottolinea l’apporto decisivo di Ferrero: “Avrà un ruolo centrale nello sviluppo del club“, si legge. La sua funzione precisa non è stata ancora definita, ma l’ex patron blucerchiato ha già indicato le priorità: migliorare l’impianto sportivo e restituire entusiasmo a una piazza ambiziosa.







Dopo il divorzio dalla Sampdoria, Ferrero aveva valutato possibili ingressi in altre società come Perugia, Pescara e Reggina, senza mai concretizzare. Ora il presente dice Ternana, che dopo quattro giornate di campionato ha raccolto 6 punti e punta a rimettere in moto la corsa verso la Serie B.

