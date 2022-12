MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo impegnato nel secondo dei tre scontri salvezza ravvicinati, che possono però essere visti anche come “trampolini per i playoff“. Carlo Brandaleone parla ne Il Giornale di Sicilia della sfida che i rosa giocheranno contro il Como, importante per capire se i rosa possano ambire a qualcosa di più di una semplice salvezza.

Per il popolo rosanero sognare è lecito, mentre per Corini l’obiettivo principale è quello di dare continuità alla vittoria contro il Benevento, contro un Como che in trasferta non ha mai vinto ed è ultimo nella classifica dei punti fatti fuori casa.

Poco spazio per il turnover secondo il quotidiano, che schiera la solita formazione eccetto per la presenza di Dario Saric al posto di Jacopo Segre.

