MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Matteo Brunori non segna al Barbera da cinque partite: una striscia “troppo” lunga per uno come lui, che spera di interromperla nel match contro il Como per avvicinarsi alla vetta della classifica cannonieri guidata da Cheddira, impegnato nel mondiale in Qatar con il suo Marocco, fresco di qualificazione ai quarti di finale.

Il bomber rosanero è passato dal fare gol solamente al Barbera (i primi tre contro Perugia, Ascoli e Genoa) a segnare esclusivamente fuori casa (gli ultimi quattro contro Modena, Cosenza e Benevento).

Come ricorda Il Giornale di Sicilia, in mezzo cinque partite dentro casa, contro Sudtirol, Pisa, Cittadella, Parma e Venezia, dove il bomber non è riuscito ad andare in rete.

LEGGI ANCHE

PALERMO – COMO, LE PROBABILI FORMAZIONI