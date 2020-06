I profili di mercato del Palermo sono chiari: da un lato uomini di esperienza per la categoria; dall’altro la rinconferma dei giovani che hanno contribuito alla promozione in Serie C. Benedetto Giardina delinea gli obiettivi del Palermo, sottolineando come i rosa vogliano tenere l’età media della squadra non troppo alta.

La dirigenza rosa punta è già al lavoro per Felici, punta di diamante che il Palermo spera di avere anche per l’anno prossimo. E insieme a lui, anche Peretti, Langella, Kraja e Fallani saranno trattati per il ritorno in Sicilia. Più semplice invece il discorso legato al ‘rientro’ di Doda e Lucca: per i due si tratterebbe semplicemente di un rinnovo del contratto con i rosa, che è in scadenza.







Ma Sagramola e Castagnini restano vigili anche sul fronte nuovi acquisti: sempre vivo l’interesse per Colpani del Trapani, di proprietà dell’Atalanta. Per l’attacco invece spunta l’ipotesi Gliozzi, calciatore che ha centrato la promozione con il Monza, ma di proprietà del Sassuolo.

