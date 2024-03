GdS – Palermo, il Barbera è sempre terra di conquiste

La sconfitta contro il Venezia vale un record negativo in casa Palermo: mai i rosanero avevano perso nel nuovo millennio in Serie B sei o più partite al Renzo Barbera.

Come ricorda Il Giornale di Sicilia, l’ultima volta risale infatti al 1996/97: in quel caso le partite perse furono 7 e il Palermo retrocesse. Così male in casa i rosa andarono anche nella stagione 2016/17 quando in Serie A ne persero 12.

In questa stagione quella col Venezia è la prima sconfitta contro una big, mentre le altre cinque sono arrivate contro Cosenza, Lecco, Ternana, Cittadella e Catanzaro.