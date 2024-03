Repubblica – Processo al Palermo. Parlano gli ex De Biasi, Tedino e Bolzini

Tre ex Palermo parlando del momento dei rosanero. Alessandro Geraci intervista sulle pagine di Repubblica Gianni De Biasi, Bruno Tedino e Francesco Bolzoni.

“Non capisco quale sia il problema in sé, ma ho visto un Palermo che non è riuscito a imporsi in casa nonostante una cornice di pubblico da grandi occasioni”, afferma De Biasi.

“Io sono stato esonerato proprio dopo un 3-0 col Venezia. Quella del mio amico Vanoli è una compagine preparata bene, confrontarsi con loro è difficile per chiunque”, continua Tedino.

Infine Bolzoni: “Avevamo qualcosa in più nell’organico: non era costruito per tentare di an- dare in serie A ma per arrivarci. Probabilmente succederà anche al Palermo”. L’intervista integrale si trova sull’edizione odierna di Repubblica.