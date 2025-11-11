GdS - "Palermo, il digiuno di Pohjanpalo inizia a pesare" ​​

Pohjanpalo rappresenta senza dubbio l’elemento più significativo dell’attacco rosanero; tuttavia, attualmente sta attraversando un periodo di difficoltà dal punto di vista realizzativo. Con la partita disputata a Castellammare di Stabia, la serie negativa senza segnare gol per l’ex Venezia è arrivata a cinque incontri consecutivi, riporta il Giornale di Sicilia.

L’ultima rete messa a segno da Pohjanpalo risale infatti al 4 ottobre contro lo Spezia. Un digiuno così prolungato non si registrava dall’ultimo scorcio della scorsa stagione, quando l’attaccante non riuscì a trovare la rete nelle ultime cinque gare di campionato, estendendo il periodo a sei considerati anche i play-off contro la Juve Stabia.

Pohjanpalo, convocato insieme al compagno di nazionale Joronen per le due sfide che la Finlandia affronterà contro Malta (qualificazioni Mondiali) e Andorra (amichevole) rispettivamente giovedì e lunedì prossimi, ha fornito in queste ultime cinque partite soltanto un assist, quello per Brunori nell’incontro vinto contro il Pescara.







Un contributo decisamente insufficiente per un giocatore abituato a guidare i propri compagni con gol e prestazioni di alto livello.