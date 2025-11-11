Palermo, la crisi passa anche dal centrocampo: cercasi lucidità e compattezza ​​

Il centrocampo del Palermo non sta rendendo come dovrebbe. È una delle verità più evidenti emerse dall’ultimo ciclo di partite: tre sconfitte nelle ultime quattro gare di campionato hanno riportato a galla limiti già noti.

Di fatto, la squadra si ritrova con lo stesso assetto di due stagioni fa: Segre, Gomes e Ranocchia – con l’aggiunta di Blin, arrivato solo in un secondo momento. Giocatori affidabili ma che oggi faticano a garantire quel “qualcosa in più” necessario per il salto di qualità. Il risultato è un reparto prevedibile, poco brillante e privo di quella fluidità nei meccanismi di gioco indispensabile per fare la differenza.

Ranocchia in difficoltà

Il caso più emblematico è quello di Ranocchia. Inzaghi gli ha affidato sin da subito le chiavi del centrocampo, cucendogli addosso il ruolo di play basso. Una scelta che, però, finora non ha dato i risultati sperati. Ranocchia non sembra a suo agio in quella posizione: è spesso impreciso, fatica a dettare i tempi e a verticalizzare, preferendo passaggi corti e orizzontali che rallentano la manovra.







La gara contro la Juve Stabia è stata emblematica: il numero 10 è apparso nervoso e disorientato già ben prima dell’espulsione nei minuti finali, epilogo di una prestazione in evidente sofferenza. Non è un caso che le sue prove migliori siano arrivate quando Palumbo si è abbassato per impostare, liberandolo dai compiti di regia.

Gomes e Segre: rendimento altalenante

Gomes ha giocato meno del previsto, complice qualche acciacco fisico e le rotazioni operate da Inzaghi. Anche quando è stato impiegato, però, non ha mostrato la brillantezza della scorsa stagione, quando spesso spiccava anche nelle giornate più opache della squadra. Segre, invece, ha trovato due gol, l’ultimo nel 5-0 casalingo contro il Pescara. È però un giocatore che si esprime al meglio nel 3-5-2, modulo rispolverato solo di recente, ideale per esaltare i suoi inserimenti senza palla.

Qualità cercasi: il confronto con le big di B

Il problema principale del Palermo è qualitativo. Corsa e fisicità non mancano; ciò che difetta è la lucidità tecnica nel palleggio, quella che consente di trasformare la fase difensiva in offensiva con naturalezza. Inzaghi, del resto, anche nelle sue precedenti esperienze – come a Pisa – non ha mai puntato su un vero regista: i vari Abildgaard, Marin o Højlholt erano più interditori che costruttori. Ma a Palermo questa scelta rischia di diventare un limite strutturale se non supportata da un’intensità corale.

Il paragone con il Parma della promozione è illuminante: Hernani, Estevez e Bernabé garantivano equilibrio ma anche tanta qualità. Un mix che ai rosanero oggi manca. Blin potrebbe rappresentare un’alternativa in regia, ma finora è rimasto indietro nelle gerarchie, impiegato col contagocce e mai testato con continuità.

In attesa del vero Palumbo

L’unico vero rinforzo è stato Palumbo, fortemente voluto da Inzaghi, uno dei trasferimenti più importanti della serie B. L’ex Modena è arrivato per aggiungere fantasia e imprevedibilità nella zona della trequarti, dove in gialloblu aveva vissuto la sua miglior stagione, chiusa in doppia cifra tra gol e assist.

Il suo inserimento è stato graduale: ha impiegato tempo per trovare la condizione fisica ottimale, ma ora è in crescita. Contro la Juve Stabia e il Pescara ha mostrato impegno e continuità, ma – assist per Pohjanpalo contro il Südtirol a parte – non ha ancora espresso appieno quelle giocate tra le linee che potrebbero accendere la manovra offensiva del Palermo.

La sosta come occasione per ripartire

I problemi del Palermo non si esauriscono nel centrocampo, ma è lì che la squadra sta pagando di più. Il motore rosanero fatica a girare, e Inzaghi dovrà sfruttare la sosta per intervenire con decisione. Servono compattezza e inventiva: magari rivedendo il ruolo di Ranocchia, avvicinando Palumbo al cuore del gioco, concedendo più spazio a Blin per testare nuove soluzioni o provando anche alternative come Vasic (o anche Giovane) finora elogiato nelle conferenze stampa ma utilizzato per spiccioli di partita.

A gennaio, il mercato potrà offrire rinforzi se la società lo riterrà necessario. Nel frattempo, l’obiettivo è chiaro: ritrovare equilibrio e identità già nella prossima sfida contro l’Entella, avversario simile alla Juve Stabia e banco di prova ideale per capire se il Palermo di Inzaghi è davvero pronto a ripartire.

LEGGI ANCHE

IL PALERMO HA SMARRITO LA STRADA