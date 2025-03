GdS – “Palermo, il ribaltone non c’è: la panchina è ancora di Dionisi”

“La società di viale del Fante è convinta e ritiene che Dionisi resti la migliore soluzione possibile, che abbia ancora in pugno la situazione e che sia in grado di riuscire quantomeno a risollevare la squadra anche dopo questo ko”.

Lo scrive l’edizione odierna del Giornale di Sicilia che commenta la decisione del Palermo di confermare il tecnico nonostante l’evidente rottura con la piazza e i risultati. Secondo il quotidiano si ritiene che Dionisi, dopo il casting fallimentare avvenuto in questi giorni con vari profili, nell’immediato sia la soluzione migliore.

Soprattutto per il poco tempo a disposizione per trasmettere nuove idee alla squadra. Adesso, attraverso una “tripla missione”, dovrà dimostrare nelle prossime gare che chiuderanno la regular season che la scelta è stata giusta. Bisognerà “compattare la squadra, risalire in classifica e ricucire il rapporto con i tifosi“, si legge.