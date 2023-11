MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Il Palermo si affida ai senatori per provare a tornare da Genova con un risultato positivo“. Queste le parole di Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

Il giornalista definisce la sfida contro la Sampdoria “una sorta di momento della verità” e parla della necessità per il tecnico di affidarsi all’esperienza di giocatori come come Pigliacelli, Lucioni, Brunolri o Insigne, con quest’ultimo che ancora non ha reso al massimo.

Sul quotidiano vengono anche analizzati i numeri del Palermo: 0 gol segnati tra il 16′ e il 45′, 11 marcatori diversi, 20 gli anni trascorsi dall’ultimo Sampdoria – Palermo in Serie B.

LEGGI ANCHE

REPUBBLICA – “PALERMO SERRVONO PUNTI PER RESTARE TRA LE PRIME”

PALERMO, E’ L’ULTIMA SPIAGGIA PER PIRLO

SAMPDORIA – PALERMO, I CONVOCATI ROSANERO

SAMPDORIA – PALERMO, LE PAROLE DI PIRLO