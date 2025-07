GdS – “Palermo, Obaretin in pole come vice Ceccaroni”. E si rilette su Gomis

I riflettori restano puntati su Alfred Gomis: il portiere senegalese ha finora dato risposte positive, ma la dirigenza rosanero non ha ancora sciolto le riserve sulla sua conferma come titolare. Serviranno ancora alcune settimane per prendere una decisione definitiva.

Nel caso si decida di puntare su Gomis, il Palermo è pronto a intervenire sul mercato per affiancargli un secondo affidabile: in cima alla lista ci sono Lezzerini e Vasquez, entrambi attualmente senza contratto. Parallelamente, si lavora anche per completare la retroguardia.

Con Pietro Ceccaroni saldamente al centro della difesa, il club cerca un’alternativa giovane e strutturata nel ruolo: il nome che piace di più è quello di Obaretin, difensore classe 2003 del Napoli. Il suo arrivo servirebbe a garantire profondità e prospettiva alla linea arretrata.





Infine, per Desplanches si profila una partenza temporanea: il portiere dovrebbe essere ceduto in prestito per trovare continuità e accumulare esperienza altrove. Lo riporta il Giornale di Sicilia.